عثر أعوان الحماية المدنية، مساء اليوم الأربعاء، على جثة المحامي مهدي زيتوني المفقود منذ خمسة أيام.

وكانت الأخبار قد انقطعت مع المحامي منذ يوم السبت الماضي بعدما تسببت الأمطار الطوفانية التي هطلت على العاصمة في سيول جرفت سيارته بوادي السحاولة.

وجاء في بيان الحماية المدينة "تمكنت فرق الحماية المدنية من العثور وتحديد مكان الضحية الثالثة والمفقودة منذ 05 أيام متوفية، بالمكان المسمى حوش فيميناس ببلدية درارية، الضحية جرفتها سيول واد الغولة ببلدية سحاولة على إثر التقلبات الجوية التي شهدتها العاصمة يوم السبت الماضي".

وجندت مصالح الحماية المدنية عدة وحدات في عملية البحث التي شارك فيها زملاءه المحامون ومواطنون.