تم نقل مباراة جيبوتي – الجزائر، لحساب الجولة الخامسة عن المجموعة الأولى للدور الثاني التصفوي المؤهل الى مونديال 2022 بقطر، المقررة يوم الجمعة 12 نوفمبر المقبل من ملعب الإسكندرية الى القاهرة (مصر) ابتداء من (14:00 بتوقيت الجزائر)، حسبما أعلنته الاتحادية الجزائرية لكرة القدم اليوم (فاف) الأربعاء في موقعها الرسمي.

وأوضحت الهيئة الفديرالية في بيان لها أن، الاتحادية الدولية ( فيفا)، برمجت مباراة جيبوتي- الجزائر، لحساب الجولة الخامسة، لتصفيات كاس العالم 2022، يوم الجمعة 12 نوفمبر (14:00سا)، بملعب ستاديوم بالقاهرة".

وسيدير هذا اللقاء، ثلاثي تحكيم بنيني، بقيادة لويس جيندو هونغانداند، بمساعدة مواطنيه ايمافو ايمار اولريش إريك ( المساعد الاول) واوغستين كودوغبو كوغبيميدي ( المساعد الثاني)، بينما الحكم الرابع هو البنيني محمد إيسا.

وتقام الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات بين النيجر وجيبوتي، يوم الاثنين 15 نوفمبر بملعب الجنرال كونتشي بنيامي (17:00، بتوقيت الجزائر)، وفي نفس اليوم والتوقيت، تستقبل الجزائر منتخب بوركينافاسو بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة (17:00سا).

وبعد أربع جولات من تصفيات المونديال, تتقاسم الجزائر وبوركينافاسو الصدارة بـ 10 نقاط، فيما يتواجد النيجر في الصف الثالث بـ3 نقاط، بينما تتذيل جيبوتي المجموعة دون نقاط.

ويتأهل الاول عن كل مجموعة الى الدور الاخير (مباراة السد)، المقررة شهر مارس 2022.