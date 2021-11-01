قالت خلية الاتصال والعلاقات العامة لأمن ولاية قالمة، اليوم الأربعاء، أنّ قوات الشرطة التابعة لفرقة قمع الإجرام لأمن ولاية ڨالمة، تمكنت على مستوى حي باب سكيكدة بمدينة قالمة، من توقيف شخص مشتبه فيه مسبوق قضائيا، ومبحوث عنه في أكثر من 07 قضائيا.

وأوضحت المصادر بأنّ المجرم الخطير البالغ 29 سنة والمقيم بقالمة، تم توقيفه بعد وضع خطة عملياتية محكمة. وأضافت بأنّ المشتبه فيه ثبت تورطه في أكثر من 07 قضايا، تتعلق أهمها بـ"سرقة دراجات نارية"، "سرقة هواتف محمولة تحت طائلة التهديد بالسلاح الأبيض"، و"السرقة بالخلع والكسر من داخل المحلات التجارية " وغير ها من القضايا.

ومكن توقيف المشتبه فيه من استرجاع هاتف محمول محل سرقة. وقد كوّن ملف قضائي ضد المشتبه فيه عن الأفعال المنسوبة إليه، وقُدم أمام الجهات القضائية بڨالمة، ليودع الحبس.