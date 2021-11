Le match Djibouti - Algérie, comptant pour la 5e journée (Gr.A) du 2e tour des éliminatoires de la Coupe du monde 2022 au Qatar, se jouera le vendredi 12 novembre au stade du Caire au lieu de celui d'Alexandrie en Egypte (15h00), a annoncé la Fédération algérienne de football (FAF), mercredi sur son site officiel.

"La Fédération internationale (Fifa) a procédé à la programmation de la rencontre Djibouti - Algérie, comptant pour la 5e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022, pour le vendredi 12 novembre (15h00) au Cairo Stadium du Caire", a indiqué l'instance fédérale dans un communiqué.

Cette rencontre sera dirigée par un trio arbitral béninois, conduit par Houngnandande Djindo Louis, assisté de ses compatriotes Ayimavo Aymar Ulrich Eric (1e assistant) et Kougbemede Koudogbo Augustin (2e assistant), alors que le quatrième arbitre est le Béninois Mohamed Issa.

L'équipe nationale clôturera le 2e tour des éliminatoires, en recevant le Burkina Faso le lundi 15 novembre au stade Mustapha-Tchaker de Blida (17h00), pour le compte de la 6e et dernière journée.

Au terme de la 4e journée, l'Algérie et le Burkina Faso se partagent le fauteuil de leader avec 10 points chacun. Le Niger suit à la 3e place avec 3 points, alors que le Djibouti ferme la marche avec 0 point.

Le premier de chaque groupe se qualifiera pour le dernier tour (barrages), prévu en mars 2022.