تتوقع مصالح الأرصاد الجوية اليوم الخميس تساقط أمطار رعدية تكون في بعض الأحيان على شكل عواصف على عدة ولايات من الوطن.

وأوضحت ذات المصالح في نشرية خاصة من المستوى الثاني لدرجة اليقظة (برتقالي) أن أمطارا رعدية تكون في بعض الأحيان على شكل عواصف ستتهاطل بداية من الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم إلى غاية الساعة العاشرة ليلا على ولايات الأغواط، النعامة، الجلفة، البيض، المسيلة، برج بوعريريج، سطيف، ميلة، أم البواقي، تبسة، ڤالمة، باتنة، قسنطينة وخنشلة.

وأضافت نفس المصالح إن كمية الأمطار المتوقعة طوال صلاحية النشرية ستتراوح بين 20 و40 ملم محليا.

كما ستشهد ولايات سوق أهراس، وتيميمون، غرداية، بني عباس، تيارت، بسكرة، أولاد جلال وبشار أمطارا رعدية بداية من الساعة الثالثة من زوال اليوم إلى غاية فجر يوم غد الجمعة وستتراوح كمية الامطار المتوقعة بين 15 و20 ملم.