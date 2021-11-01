توفي شاب تفحما وإصابة آخر بحروق من الدرجة الثالثة في حريق شب بكوخ ببلدية نڤاوس في ولاية باتنة.

وأفادت خلية الإعلام والاتصال للحماية المدنية لولاية باتنة أن فرقها تدخلت أمس الأربعاء لانتشال جثة شاب يبلغ من العمر 20 سنة متفحمة وإصابة آخر عمره 28 عاما بحروق من الدرجة الثالثة في أنحاء مختلفة من الجسم جراء حريق تبن داخل كوخ بمنطقة لحجالة ببلدية نڤاوس.

وأضاف ذات المصدر أن فرق التدخل لوحدة نڤاوس مدعومة بوحدة رأس العيون انتشلت جثة شاب متفحمة وأنقذت آخر الذي أسعف بعين المكان وحول على جناح السرعة إلى مستشفى نڤوس. وقد فتحت الجهات المختصة تحقيقات لتحديد أسباب هذا الحادث الأليم.