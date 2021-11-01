كرم محمد الذويخ سفير دولة الكويت بمصر وعميد السلك الدبلوماسي العربي، سفير الجزائر لدي مصر السفير محند صالح العجوري، مع انتهاء مهامه في مصر.

وقال السفير الذويخ: "إخواني أصحاب السعادة سفراء الدول العربية والأخوة الأعزاء المندوبين الدائمين لدى الجامعة العربية، بالأصالة عن نفسي ونيابة عنكم نودع أخونا سعادة سفير الجزائر الأخ محند صالح العجوري إثر انتهاء فتره عمله لدي جمهوريه مصر العربية ومغادرته لبلده".

وأضاف: "أتوجه لسعادة الأخ محند بالتقدير لما لمسناه من طيب المعشر ورقي الأخلاق والمهنية العالية مع تمنياتنا لشخصه وعائلته الكريمة بالسعادة والنجاح وأن نلتقي على خير ومحبه إن شاء الله".

وقدم السفير الذويخ باسم مجلس سفراء الدول العربية درع المجلس للسفير العجوري.