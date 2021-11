Les services de l'office national de météorologie prévoient pour aujourd'hui jeudi, des chutes de pluies accompagnées d'orages sur plusieurs wilayas de l'ouest du pays, dans un bulletin spécial de premier niveau, équivalent à la couleur jaune sur la carte de vigilance, qui concernera principalement les wilayas de Souk Ahras, Laghouat, Bordj Bouariridj, M'sila, Tiaret, Mila, Oum El Bouaghi, Tebessa, Guelma, Batna, Sétif, Djelfa, Constantine, El Bayedh, Khenchela, et Naama , à partir de 13h00 cet après midi, et ce, jusqu'à 18h, avec une pluviométrie attendue prévue entre 15 et 20mm localement.