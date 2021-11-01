أشرف الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الخميس بميناء الجزائر، على تدشين السفينة الجديدة "باجي مختار 3" المخصصة لنقل المسافرين، حيث ستكون أول وجهة لها مدينة مرسيليا (فرنسا) الإثنين القادم.

وعلى هامش حفل التدشين، قال الوزير الأول، إن هذا الإنجاز سيمكن الجزائر من العودة إلى مسارات السياحة الدولية. وأكد بن عبد الرحمان أن الجزائر لها كل الإمكانيات من أجل استرجاع مكانتها السياحية.

ودعا كل العاملين والمسؤولين على مستوى هذه الباخرة إلى الحفاظ عليها.

ومن جهة أخرى، كشف الوزير أنه سيتم فتح وجهات أخرى نحو بلدان في إفريقيا وآسيا وكل الوسائل متاحة من أجل تمثيل الجزائر في المحافل الدولية.

وأفاد بيان للوزارة الأولى، أمس الأربعاء، أن سفينة باجي مختار 3 ستسمح بتعزيز القدرات الوطنية في مجال نقل المسافرين بحرا

وتبلغ طاقة استيعاب هذه السفينة وهي بمثابة أول ثمرة تعاون بين الجزائر والصين في مجال بناء السفن، 1800 مسافر.

كما أن " باجي مختار 3" مجهزة بثلاثة أبواب خلفية وبإمكانها نقل 600 مركبة سياحية. وتضم 12 جسرا تقدر مساحتها الاجمالية 20000 متر مربع كما تحتوي على 500 حجرة للمسافرين وقرابة 100 حجرة مخصصة للطاقم. كما تتوفر على مطاعم ومحلات معفية من الضرائب وفضاءات تسلية.