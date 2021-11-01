أسفرت حوادث المرور المسجلة بالمناطق الحضرية خلال أسبوع عن وفاة ستة أشخاص وجرح 381 آخرين، حسب حصيلة، نشرتها اليوم الخميس، مصالح الأمن الوطني.

وأوضحت ذات المصالح في بيان لها، أن حصيلة حوادث المرور الأخيرة المسجلة خلال الفترة الممتدة ما بين 19 إلى 25 أكتوبر الجاري عرفت انخفاضا قدر بـ ( -14) حادث، وانخفاضا في عدد الجرحى قدر بـ ( -10) جريح، مع انخفاض عدد الوفيات بـ (-09) حالة وذلك مقارنة بالإحصائيات المسجلة في الأسبوع الماضي.

وتشير معطيات ذات الصلة، أن أسباب هذه الحوادث تعود بالدرجة الأولى إلى العنصر البشري بنسبة تفوق 95 بالمائة، نتيجة عدم احترام قانون المرور، عدم التقيد بمسافة الأمان، الإفراط في السرعة، الإرهاق وعدم التركيز عند السياقة، إضافة إلى أسباب أخرى متعلقة بالمركبة.

وفي هذا الإطار، جددت المديرية العامة للأمن الوطني دعوتها لمستعملي الطريق العام إلى احترام قانون المرور، وتوخي الحيطة والحذر أثناء السياقة.