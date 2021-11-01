أكد اليوم الخميس، الاتحاد الجزائري لكرة القدم، عبر موقعه الرسمي أن الاتحاد الدولي للعبة وافق بشكل استثنائي على مراجعة برمجة لقاء " الخضر" ضد بوركينافاسو، وذلك بناء على طلب "الفاف".

وأكد المصدر ذاته أن المواجهة الأخيرة من تصفيات مونديال قطر 2022 بين الجزائر وبوركينافاسو ستلعب يوم الثلاثاء 16 نوفمبر على الساعة الخامسة مساء بملعب مصفى تشاكر بالبليدة، عوضا عن يوم الـ 15.

كما سيدير هذه المباراة طاقم تحكيم من جنوب إفريقيا يتقدمهم "جوميز فيكتور ميغيل دي فريتاس"، برفقة " سيويلا زاخيل ثوسي جرانفيل (مساعد أول) وندونجيني أثينكوسي (مساعد ثان)، في حين سيكون مفوض اللقاء المغربي قواشي جمال.