أكد اليوم الخميس، الاتحاد الجزائري لكرة القدم تعيين الحكم الجنوب إفريقي " فيكتور غوميز" للمواجهة الأخيرة من تصفيات مونديال قطر 2022 بين الجزائر وبوركينافاسو بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة في 16 من أكتوبر المقبل بداية من الساعة الخامسة مساء.

ويعرف جيدا هذا الحكم ذهنيات اللاعبين الأفارقة، نظرا لاعتياده على إدارة مباريات أندية المغرب، مصر، الجزائر وتونس في مختلف المنافسات القارية وليس غريبا حتى على المنتخبات الوطنية.

فيكتور غوميز، برتغالي الأصل من مواليد 15 ديسمبر 1982 في العاصمة جوهانسبورغ، حصل على الشارة الدولية في 2011، وكان فيكتور غوميز مرشحا لإدارة نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 بين الجزائر والسنغال قبل أن يتم تغييره بالكاميروني "أليوم نيانت"، ويعد " فيكتور" من أفضل الحكام المتواجدين في إفريقيا.

وقال عنه المصري سمير عثمان الحكم الدولي السابق في تصريحات سابقة لموقع " مصراوي": "غوميز رجل أعمال، يمتلك طائرة خاصة ويصعب الوصول إليه، وهو من أفضل الحكام في القارة السمراء".

كما أشرف على لقاء نهائي كأس الكاف الموسم الماضي بين شبيبة القبائل والرجاء المغربي، بالإضافة إلى مواجهة الجولة الأخيرة من دوري المجموعات بين الترجي التونسي وشبيبة القبائل، كان صاحب الصافرة الرئيسة في مباراة للأهلي كانت بإياب دور نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا 2018 أمام وفاق سطيف، غوميز لم يحتسب آنذاك أية ركلات جزاء ولم يشهر البطاقة الصفراء لأي لاعب.

وتعرض غوميز لحملة هجومية شرسة من الإعلام بعدما احتسب 5 ركلات جزاء في مباراة واحدة، جمعت بين فريقي صن داونز وأياكس كيب تاون في الدوري الجنوب إفريقي موسم 2013 ـ 2014 ليطلق عليه فيما بعد "حكم ركلات الجزاء" ومنح غوميز ثلاث ضربات جزاء لصن داونز سجل منهما واحدة و2 لأياكس كيب تاون سجلهما بنجاح.