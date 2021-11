Le premier ministre et ministre des finances, Aymen Benabderrahman, a assisté aujourd'hui jeudi au port d'Alger, à l'inauguration du navire "Badji Mokhtar 3", dédié au transport des voyageurs, dont la première destination sera la ville française de Marseille lundi prochain.

Le premier ministre a déclaré en marge de la cérémonie d'inauguration, que cette réalisation permettra à l’Algérie de revenir sur les ciruits internationaux, en assurant que notre pays possède un potentiel suffisamment important pour reprendre la place qui lui revient sur la scène touristique, et en invitant l'ensemble des responsables et des travailleurs à bord à préserver l'état du navire au mieux.

Le ministre a révélé par ailleurs, que de nouvelles destinations vers l'Afrique et l'Asie seront bientôt opérationnelles, et tout les moyens fournis pour représenter l'Algérie dignement sur la scène internationale .

Un communiqué du ministère de l'intérieur paru hier mercredi, précise que le navire "Badji Mokhtar 3"; premier fruit de la coopération dans le domaine de la construction navale entre l'Algérie et la Chine, permettra de renforcer les capacités nationales en matière de transport maritime, avec une contenance totale de 1800 voyageurs.

Le navire sera en outre équipé de trois portes arrière pouvant accueillir jusqu'à 600 véhicules de tourisme, mais aussi de 12 ponts d'une superficie totale de 20.000 mètres carrés, et comportera entre autres 500 chambres dédiées aux voyageurs, ainsi qu'une centaine réservées à l'équipage du vaisseau, en plus de plusieurs restaurants, des boutiques hors taxes et des espaces de divertissement.