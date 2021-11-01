أشرف وزير الصحة، البروفيسور عبد الرحمان بن بوزيد، صباح اليوم الخميس، على تدشين المؤسسة الاستشفائية المتخصصة الأم والطفل في بريكة بولاية باتنة بسعة 80 سريرا وقدرة استيعاب تصل إلى 150سريرا.

وخلال زيارة العمل والتفقد التي يقوم بها إلى ولاية باتنة رفقة وفد وزاري هام، استمع إلى الانشغالات والمشاكل المطروحة خاصة ما تعلق منها بالنقص المسجل في عدد الأطباء المتخصصين، حيث أقر البروفيسور بن بوزيد بهذا النقص المسجل على مستوى عديد ولايات الوطن، مؤكدا أنه يجري التباحث مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للرفع من عدد المناصب المفتوحة خلال مسابقة التخصص وعلى رأسها طب النساء والتوليد، التخذير والإنعاش وكذا الأشعة.

وأعلن الوزير أن الجلسات الوطنية للصحة المقرر عقدها نهاية العام الجاري ستشكل فرصة امام مهنيي القطاع لعرض انشغالاتهم والتي سيتم رفعها لرئيس الجمهورية للنظر فيها خاصة ما تعلق منها بوضعهم المهني وأجورهم وهي الخطوة التي قال عنها الوزير إنها ستمكن من تشجيع الأطباء المتخصصين على البقاء في القطاع العمومي على اعتبار أن اغلبيتهم يفضلون التوجه إلى القطاع الخاص لما يوفره لهم من امتيازات.