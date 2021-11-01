أكد والي ولاية الجزائر، يوسف شرفة، اليوم الخميس، أنه سيتم تحويل حركة المرور لمدة تصل من 10 إلى 15 يوما من أمام مشروع إنجاز محطة نقل المسافرين المتعددة الأنماط ببئرمراد رايس إلى وجهات أخرى إلى غاية إصلاح الضرر الذي تسببت فيه الأمطار الأخيرة.

وأوضح الوالي شرفة، لدى معاينته الأولية لمكان الحادث الذي سجل صبيحة اليوم بموقع مشروع إنجاز محطة نقل المسافرين المتعددة الأنماط، لمعاينة تضرر القنوات الرئيسية للمياه وانهيار أرضية متسببة في حفرة بعمق 15 مترا، أنه تقرر تحويل حركة المرور لـ 10 أيام أو أكثر إلى وجهات محاذية مثل عين النعجة وتقصرين إضافة إلى وادي أوشايح عبر جسر الرملي الجديد، وذلك إلى غاية إتمام الأشغال وعودة حركة المرور بصفة عادية.

وأضاف شرفة أنه تم تكليف مؤسسة كوسيدار للشروع في أشغال استعجالية تدوم من 10 إلى 15 يوما ما يتطلب غلق الطريق الوطني رقم 1 المحاذي للمحطة إلى غاية إصلاح الأضرار المترتبة عن ذلك.

وأبرز الوالي، أن القنوات الرئيسية تعرضت إلى انكسار بسبب الأمطار الأخيرة التي سجلتها الجزائر العاصمة الأسبوع الماضي، وأن المصالح التقنية كانت قد "سجلت منذ يومين وجود ضرر على مستوى نفس تلك القنوات".