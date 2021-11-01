أصدرت اليوم الخميس، وزارة الشباب والرياضة عبر صفحتها الرسمية على الفايسبوك بيانا بخصوص إلزامية حيازة المناصرين على الجواز الصحي لدخول الملعب والقاعات.

وجاء عبر المصدر ذاته :" بعد موافقة مصالح الوزير الأول، و في إطار تخفيف تدابير الحجر الصحي و الاستئناف التدريجي للأنشطة الرياضية نظرا لتحسن الوضع الصحي، تعلن وزارة الشباب والرياضة عن قرارها بالسماح بعودة الجمهور إلى الملاعب ابتداء من الجولة الثانية للبطولة الوطنية لكرة القدم، وكذا عودة المناصرين فيما يخص الاختصاصات الرياضية الأخرى وذلك شريطة أن يقدّم كل مناصر جوازه الصحي للتلقيح الذي يثبت تلقيه للجرعتين، وكذا احترام الاحترازات الصحية المعمول بها وفقا للبروتوكول الصحي المعتمد لتفادي تفشي وباء كورونا كوفيد-19".

وختم البيان:" كما تؤكد وزارة الشباب والرياضة بأنه لن يسمح للشباب دون سن 18 عاما، الغير معنيين بعملية التلقيح بدخول الملاعب لمناصرة فرقهم".