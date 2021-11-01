عيّن نادي برشلونة الإسباني لاعبه السابق ومدرب فريق الرديف سيرجي بارخوان مديراً فنياً موقتاً الخميس، بعد ساعات من إقالة الهولندي رونالد كومان لسوء النتائج.

وكتب النادي في بيان رسمي "سيتولّى سيرجي بارخوان، المدرب الحالي لرديف برشلونة، المهام الموقتة للإدارة الفنية في الفريق الأوّل. ستنتهي الفترة الموقتة على مقاعد الفريق الأول بعد تعيين مدرب جديد اثر إقالة رونالد كومان".

وسيقدّم رئيس النادي بارخوان للفريق الأول خلال تمارين الخميس التي تم تأخيرها حتى الساعة 17:00 بالتوقيت المحلي.

ويستقبل برشلونة آلافيس السبت في المرحلة الثانية عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم، وسيظهر قبلها بارخوان أمام رجال الإعلام في مؤتمر صحافي ظهر الجمعة.

وأوضح النادي الكاتالوني أن الرئيس خوان لابورتا سيكون حاضراً في المؤتمر الصحافي.

وبحسب الصحف الكاتالونية، يتقدّم لاعب الوسط السابق تشافي هرنانديس المرشحين لخلافة كومان الذي أمضى نحو 14 شهراً على رأس الفريق وأقيل بعد التراجع إلى المركز التاسع في الليغا وبدايته السيئة في دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.