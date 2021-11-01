لقي كهل في الـ47 من العمر حتفه، ظهر اليوم الخميس، داخل مصنع للمشروبات الغازية الواقع على الطريق الوطني رقم 80 الرابط بين إقليم ولايتي ڨالمة وسدراتة من سوق أهراس، بإقليم بلدية بلخير، بعدما سقطت عليه رافعة شوكية تابعة للمصنع المذكور، حسب خلية الاتصال للمديرية الولائية للحماية المدنية بڨالمة.

وبحسب الحماية المدنية، فإنّ الضحية المدعو "م.ع" توفّي بعين مكان الحادث، متأثّرا بالإصابات البليغة التي تعرذض لها. وقد تمّ نقله إلى مصلحة حقظ الجثث بمستشفى الحكيم عقبي بعاصمة الولاية، بواسطة سيارة الإسعاف التابعة للوحدة الرئيسية للحماية المدنية، فيما فتحت المصالح الأمنية المختصة تحقيقا في الحادث المميت.