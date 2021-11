Le congrès américain a émis la décision d'interdire son secrétaire à la défense, de financer une quelconque manœuvre militaire conjointe bilatérale ou plurilatéral avec le Maroc, avant que Rabat n'annonce de nouveaux pas vers l'assise d'un accord de paix final avec le Sahara Occidental.

Le document de la loi de finances 2022, approuvé par la commission de défense du Congrès relate que

" le ministre de la défense n'a pas le droit d'utiliser des fonds de la présente loi pour l’exercice 2022, pour soutenir la participation des forces militaires du Royaume du Maroc à tout exercice bilatéral ou multilatéral administré par le ministère de la Défense, à moins que le secrétaire ne détermine et certifie aux comités de défense du Congrès, que le Royaume du Maroc a pris des mesures pour soutenir un accord de paix final avec le Sahara occidental". En effet, sur la base d’un document portant sur la résolution, le Ministère peut renoncer à l’application de la présente décision en vertu du paragraphe a) si le ministre soumet aux comités de défense du Congrès une correspondance écrite expliquant que la renonciation est importante pour les intérêts de la sécurité nationale des États-Unis, en détaillant de quelle manière cette renonciation favoriserait les intérêts de Washington.

On soulignera par ailleurs, le fait qu'il est de l'habitude du côté américain de financer entièrement les exercices conjoints bilatéraux et multilatéraux de l'armée marocaine, avant que cette décision ne vienne mettre d'importantes conditions politiques nouvelles à cette participation dans le futur. Une décision que Ghali Ezzoubir, président de l'autorité Sahraouie du petrole et des mines a qualifié de "véritable gifle".

Cette décision vient après la résolution de la commission en charge des dotations budgétaires de la chambre des représentants; autre commission institutionnelle du congrès, portant sur l'interdiction de la dépense d'une aide financière américaine allouée au Maroc dans le territoire du Sahara Occidental, au titre de l'exercice 2022, pour la construction ou l'annexation d'un quelconque consulat américain dans la ville occupée de Dakhla.

Une mesure qui intervient aussi, quelques jours après que d'anciens membres de la chambre des représentants eurent envoyés une correspandance a faire suivre aux plus hautes hiérarchies, via le greffier de la république, appelant à imposer le respect des droits de l'homme, et à la soumission au droit du peuple à l'autodétermination au Sahara Occidental, avec le même esprit et les mêmes valeurs portées a travers l'histoire de la démocratie américaine.

Une lettre donc, de la part de toutes les forces de la chambre des représentants et de l'ensemble des sénateurs républicains et démocrates, à l'intention du président Joe Biden, pour le sommer d'annuler le "Deal" de trump dans la région, en contradiction avec "la ligne politique" américaine et ses intérêts stratégiques.