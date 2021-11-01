استعرض رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية بالمجلس الشعبي الوطني، محمد هاني، اليوم الخميس، مع سفير فيدرالية روسيا بالجزائر، إيغور بيلياييف، "العلاقات التاريخية الرفيعة المستوى" التي تجمع البلدين وما عرفته من "تطور على أكثر من صعيد"، حسب ما أفاد به بيان للمجلس.

كما اتفق الجانبان على "مواصلة دعم هذه العلاقات، لاسيما على الصعيد البرلماني من خلال مجموعتي الصداقة البرلمانية بين الجزائر وروسيا المزمع تنصيبها في الأيام المقبلة"، وفق ذات المصدر .

وأشار البيان إلى أن هاني قدم لمحة عن "الاصلاحات الجديدة التي قام بها رئيس الجمهورية والتوجهات الاقتصادية الجديدة للجزائر"، مجددا "اهتمام الجزائر بترقية تعاونها الاستراتيجي مع روسيا، لاسيما في قطاعات الفلاحة والتعليم العالي، فضلا عن القطاعين التقليديين للدفاع والطاقة".

ولدى تطرقه إلى القضية الصحراوية، شدد رئيس اللجنة على "حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره", مجددا بالمناسبة "تمسك الجزائر بمبادئ سياستها الخارجية، لاسيما فيما يتعلق بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وكذا دعم قضايا التحرر والدفاع عن حق الشعوب في الاستقلال كما هو الشأن بالنسبة للقضية الفلسطينية".

بدوره، أشاد السفير الروسي --حسب البيان—بـ"عمق العلاقات بين البلدي، مجددا حرصه على "تثمين الجهود المبذولة لترقية التعاون الثنائي".

كما أكد أن "مثل هذه الزيارات ستعطي دفعا قويا لبحث تطوير العلاقات وإمكانيات التعاون في شتى المجالات، لاسيما عبر آليات التواصل بين البرلمانيين".

ولدى تناوله المسائل الدولية التي تهم البلدين، أكد بيلياييف "تطابق وجهات نظر الجزائر وفيدرالية روسيا إزاء العديد منها على غرار قضية الصحراء الغربية"، وفقا لذات المصدر.