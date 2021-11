Le Conseil de sécurité a appelé ce jeudi «à rétablir un gouvernement de transition dirigé par des civils» renversé par les militaires ce début de semaine, et a exprimé, dans une déclaration unanime, sa «vive préoccupation face à la prise de pouvoir militaire ».

Le Conseil de sécurité a réclamé « autorités militaires au Soudan de rétablir un gouvernement de transition dirigé par des civils, sur la base du document constitutionnel et des autres documents du processus de transition ».

Le document a également appelé à la libération immédiate de toutes les personnes arrêtées et le respect du droit de rassemblement pacifique et a demandé à tous les acteurs la reprise d'un dialogue politique sans pré-conditions pour assurer l’application du document constitutionnel et de l’accord de paix de Juba.