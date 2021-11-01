أكد وزير الاشغال العمومية كمال ناصري اليوم الخميس بالجزائر العاصمة أن الكثافة المرورية للمركبات والحمولة المفرطة تسببت في اهتراء الكثير من المقاطع من الطريق السيار شرق-غرب والتي باتت تشكل "خطرا" على مستخدمي الطريق.

وفي جلسة علنية بمجلس الأمة مخصصة للأسئلة الشفوية، أوضح ناصري أن إصلاح مقاطع الطريق السيار شرق-غرب خاصة في محوره الشرقي عرفت بعض الترميمات في السابق إلا أن كثافة المرور والحمولة المفرطة التي تتجاوز الحد المسموح به قد أدى الى اهترائها مجددا.

وأضاف في هذا السياق بأن مرور الشاحنات ذات الوزن الثقيل وعدم احترام الحمولة القصوى أثرت بشكل كبير على ديمومة هذه الطرق.

كما أن الدراسات المنجزة حول الموضوع أشارت إلى أن الطريق السيار الذي صمم في البداية لاستيعاب 100 ألف مركبة يسجل حاليا مرور أكثر من 200 الف مركبة، يضيف ناصري.

وتستدعي هذه الوضعية إعادة إصلاح المقاطع المهترئة بصفة "استعجالية" وبالأخص الطريق الرابط بين الأخضرية والبويرة "الذي يقع في منطقة جيو تقنية جد صعب حسب الوزير.

كما أشار الوزير إلى أن المؤسسة العمومية للطرق السيارة قد سخرت دوريات على طول الطريق السيار شرق-غرب لتقديم المساعدات اللازمة إلى جانب دوريات أخرى لإعادة تهيئة إشارات المرور خاصة في ولاية البويرة.