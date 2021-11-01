استقبل وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، اليوم الخميس بالجزائر، وفدا تنزانيا برئاسة وزير الطاقة جانيوري يوسف مكامبا، والذي اتفق معه على تكليف مجموعة عمل مشتركة لدراسة إمكانيات إمداد تنزانيا بالمحروقات، حسبما أفاد به بيان للوزارة.

وخلال هذا اللقاء الذي جرى بحضور رئيسي مجمعي سوناطراك وسونلغاز، "وافق الوزيران، بعد دراسة كل إمكانيات التعاون، على برنامج عمل حيث تم تكليف مجموعة عمل مشتركة بتنفيذ الإجراءات المختارة لدراسة إمكانيات إمداد تنزانيا بالمحروقات (النفط الخام والمنتجات المكررة) وتخزين المحروقات".

كما ناقش الجانبان فرص الاستثمار في الهندسة وتوليد الكهرباء وتطوير شبكة الكهرباء في تنزانيا حيث تم الاتفاق على التوقيع مستقبلا على مذكرة تفاهم في هذا المجال، يضيف نفس المصدر.

وفي هذا الصدد، نوه عرقاب بـ"رغبة الجزائر في تعزيز العلاقات بين البلدين وتكثيف التبادلات مع الدول الإفريقية، لاسيما في إطار استراتيجية التنمية لمجمعي سوناطراك وسونلغاز التي تستهدف انفتاحها على السوق الإفريقية".

من جانبه، أعرب الوزير التنزاني عن اهتمام بلاده الكبير بحضور سوناطراك وسونلغاز لتنمية الاستثمارات في تنزانيا من خلال تعزيز الشراكة المربحة للجانبين في صناعات النفط والغاز والكهرباء.

وأشار مكامبا أيضا إلى أن "البلدين سيعملان بشكل مشترك وأن مجموعة فنية ستكون مسؤولة عن وضع خارطة طريق من أجل تنفيذ مشاريع ملموسة في أقرب الآجال"، حسب البيان.