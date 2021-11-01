أعلنت مؤسسة ميترو الجزائر اليوم الخميس في بيان لها عن استئناف الاستغلال التجاري للمصعد الهوائي بالبليدة ابتداء من يوم السبت المقبل.

وأوضح البيان أن "مؤسسة ميترو الجزائر ومؤسسة النقل الجزائري عبر الكوابل تُعلمان مستعملي خدماتها باستئناف الاستغلال التجاري للمصعد الهوائي بالبليدة الذي يربط البليدة بالشريعة ابتداء من يوم السبت 30 أكتوبر 2021".

ودعت مؤسسة ميترو الجزائر و مؤسسة النقل الجزائري مستعملي خدماتها إلى احترام البروتوكول الصحي الموضوع ومراعاة كل الإجراءات الخاصة بمكافحة انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) للمحافظة على صحتهم وصحة الآخرين".