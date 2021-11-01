كشف النائب بالبرلمان الإسباني، كارليس موليت، إن وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة استخدم طائرة خاصة إسبانية لعبور الأجواء الجزائرية في طريقه للمشاركة في القمة الإفريقية في رواندا.

وأوضح موليت في تغريدة على حسابه الرسمي أن بوريطة استخدم طائرة إسبانية للتمكن من المرور عبر المجال الجوي الجزائري، المحظور على الطائرات المغربية.

ووجه النائب سؤالا لحكومة بلاده حول سبب السماح للوزير المغربي باستخدام الطائرة الإسبانية، رغم معرفتها بالخلاف القائم بين الجزائر والمغرب. ونشر النائب نوع الطائرة الإسبانية المستعملة، ومسارها من المغرب إلى رواندا، مرورا بالأجواء الجزائرية.

وفي مراسلته لحكومة بلاده، التي نشر نصها عبر صفحته في "تويتر"، وجه النائب الإسباني سؤالا حول ما إذا كانت الجزائر ستتحرك ضد "هذا الانتهاك المغربي" أم لا.

وقام بوريطة بزيارة إلى رواندا بمناسبة الاجتماع الوزاري التحضيري الثاني للقمة السادسة للاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي، المقرر عقدها في فبراير المقبل ببروكسل.

يذكر أن الجزائر قررت غلق المجال الجوي الجزائري أمام كل الطائرات المدنية والعسكرية المغربية، والتي تحمل رقم تسجيل مغربيا، بسبب "استمرار الاستفزازات والممارسات العدائية من الجانب المغربي".