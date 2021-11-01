أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية بارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم إلى أكثر من245 مليون إصابة، وإجمالي الوفيات إلى حوالي خمسة ملايين وفاة. وحسب بيانات الجامعة بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم 245.493.444، وإجمالي الوفيات 4.979.940.

وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس بـ 743.358 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها 45.825.983. تلتها البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ 607.068 حالة وفاة، وإجمالي الإصابات 21.781.436. وفي المرتبة الثالثة تأتي الهند بإجمالي وفيات 456.386، وإجمالي إصابات 34.231.809.

وحلت المكسيك في المرتبة الرابعة من حيث عدد الوفيات بـ 287.274 وإجمالي إصابات 3.793.783. وفي المرتبة الخامسة روسيا بإجمالي وفيات 230.786 وإجمالي إصابات 8.260.045. متبوعة بالبيرو في المرتبة السادسة بإجمالي وفيات200.179 وإجمالي إصابات 2.199.036.

وجاءت إندونيسيا في المرتبة السابعة بإجمالي وفيات 143.333 وإجمالي إصابات 4.242.532. وفي المرتبة الثامنة بريطانيا بإجمالي وفيات 140.628 وإجمالي إصابات 8.978.443. وفي المرتبة التاسعة إيطاليا بإجمالي وفيات 132.004، وإجمالي إصابات 4.757.231. تلتها في المرتبة العاشرة كولومبيا، بإجمالي وفيات 127.195 وإجمالي إصابات 4.997.444.