Les services de prévisions météorologique s'attendent aujourd'hui à l'arrivée de précipitations orageuses sur les wilayas d'Illizi, Adrar, In Salah et Tamenrasset, dès la matinée, et qui persisteront jusqu'a 21h00, dans un bulletin spécial émis de premier niveau équivalent à la couleur ( jaune ) sur la carte de vigilance, avec une pluviométrie prévue estimée entre 15 et 20mm localement.