أنقذ أعوان الحماية المدنية لولاية المدية ليلة البارحة شخصين تعرضا للاختناق بالغاز بمدينة المدية.

وحسب بيان لذات المصالح عبر صفحتها على الفايسبوك، فإن وحدتها الرئيسية تدخلت في حدود الساعة الثامنة ليلا وثلاثين دقيقة (20:30) من أجل إسعاف وإنقاذ شخصين تعرضا للاختناق بغاز أوكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء بمنزلهما الواقع بحي سيدي بويحي بلدية ودائرة المدية.

وأضاف نفس المصدر إن الضحيتين من جنس أنثى أعمارهما تتراوح بين 27و51 سنة تعانيان من الغيثان وآلام في الرأس تم إسعافهما ونقلهما على جناح السرعة إلى مستشفى المدية.