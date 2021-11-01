توفي زوجان، فجر اليوم، اختناقا بمادة ثاني أوكسيد الكربون بالحي الشعبي وريدة بقلب مدينة البليدة، فيما تمكن تدخل جيران وعناصر الإنقاذ من إسعاف البنتين، اللتين كانتا في حالة صدمة وخوف شديدين.

الحادث الذي هز الحي الشعبي فجر اليوم، وقع نتيجة تسرب للغاز من موقد تقليدي، استعملته الأسرة للتدفئة، خاصة وأن مسكن الضحيتين، يقع بمنطقة متاخمة لجبل الشريعة، والتي في العادة تكون باردة في مثل هذا الوقت، ويبدو أن مادة ثاني أوكسيد الكربون، تسربت إلى الزوجين (أعمارهما بين 21 و 29 عاما) وهما يغطان في النوم، بينما بنتيهما كانتا في غرفة مجاورة (واحدة في عامها الأول والثانية تبلغ من العمر نحو 4 سنوات)، لم تتأثرا كثيرا للاختناق، ويحدث أن صديق الزوج الضحية كان على موعد معه للذهاب إلى السوق مبكرا، استغرب عدم الرد عليه في الهاتف وفتح الباب، وهو ما استنفر بقية الجيران، الذين تدخلوا ليقفوا على الفاجعة .

وبالرغم من تدخل عناصر الإنقاذ وقيامهم بالإسعافات الأولية الضرورية، لكن كان ذلك من دون نتيجة، ليتم تحويل الضحايا إلى مستشفى فرانتز فانون، ووضع البنتين تحت المراقبة الطبية والمرافقة النفسية.