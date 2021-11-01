سيتم بين ليلة السبت إلى فجر يوم الأحد المقبل غلق نفق خراطة على الطريق الوطني رقم9 الرابط بين ولايتي بجاية وسطيف بسبب أشغال الصيانة.

وأفادت صفحة "بجاية كن المراقب" اليوم الجمعة، أن سيتم غلق الطريق الوطني رقم 9 الرابط بين ولايتي بجاية وسطيف وبالضبط على مستوى أنفاق خراطة وهذا من أجل القيام بأشغال الصيانة والأضواء.

وأضاف ذات المصدر أن الغلق سيكون يوم غد السبت 30 أكتوبر 2021 بداية من الساعة العاشرة ليلا إلى فجر يوم الأحد على أن يكون الغلق متقطعا أي كل ساعتين يفتح لحركة المرور ليعود للغلق وهكذا يتم إنجاز الأشغال لغاية الانتهاء منها.