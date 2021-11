Le ministre de l'industrie, et celui de la transition énergétique et des énergies renouvelables ont lancés conjointement, hier jeudi, 5 projets visant à rationaliser la consommation d'énergie dans le secteur industriel.

Un communiqué publié sur la page Facebook officielle du ministère de l'industrie, précise que ces projets s'inscrivent dans le cadre de la convention de coopération établie entre les deux ministères, signé le 15 avril dernier.

5 projets qui concerneront principalement :

- La fabrication locale de chauffe-eaux solaires.

- L'usage de l'audit énergétique pour la rationalisation de l'énergie.

- La formation de managers en énergies.

- L'utilisation de la biomasse pour la production de certaines matières d'importance primaire, notamment celle du ciment.

- La fabrication de panneaux photovoltaïques.

La même source a ajouté que la rencontre organisée pour le lancement de ces projets, a vue la présence de plusieurs acteurs des deux secteurs, ainsi que des cadres du ministère de l'industrie.

Le ministre de l'industrie a tenu à souligner que le lancement de ces projets, s'inscrit dans les objectifs tracés par le plan de développement du président de la république, qui accorde une place primordiale à l'optimisation de la consommation énergétique, et la diversification de ses sources, ainsi que la substitution des importations à travers le soutien des branches industrielles prometteuses.

Dans ce même contexte, le ministre a rappelé que la convention de coopération conjointe entre le ministère de l'industrie et celui de la transition énergétique et des énergies renouvelables, pause un cadre idéal pour les entreprises nationales activant dans le secteur industriel, qui va dans le sens de l'optimisation de leur consommation énergétique, sans pour autant affecter leur niveau de production, mais qui favorise de plus l’amélioration de leur compétitivité, pour leur permettre notamment de réaliser une expansion vers les marchés étrangers avec l'amélioration de leurs exportations.