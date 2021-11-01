أكد رئيس الهيئة الصحراوية للبترول والمعادن الدكتور غالي الزبير، أن النظام المغربي تلقى "صفعة قوية" من طرف مجلس الشيوخ الأمريكي (الكونغرس)، بعد أن أصدر قرارا بمنع وزير الدفاع من تمويل أي مناورات عسكرية ثنائية أو متعددة الأطراف مع المملكة المغربية.

وكتب الدكتور الزبير على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، "صفعة قوية للمخزن من طرف الكونغرس إذ يمنع وزير الدفاع من استخدام أي من الأموال المصرح بتخصيصها عام 2022 لدعم مشاركة القوات العسكرية للمملكة المغربية في أي تمرين مع وزارة الدفاع الأمريكية ما لم يبلغ لجنة الدفاع أن المغرب قد اتخذ خطوات ملموسة لتحقيق سلام نهائي مع الصحراء الغربية".

وكان الكونغرس الأمريكي أصدر مؤخرا قرارا بمنع وزير الدفاع الأمريكي من تمويل أي مناورات عسكرية ثنائية أو متعددة الأطراف مع المملكة المغربية، قبل أن تعلن الرباط عن خطوات جدية لدعم اتفاق سلام نهائي مع الصحراء الغربية.

للإشارة فإن المخزن كان قد تلقى صفعة سابقة من قبل الكونغرس الأمريكي بعد أن منع وزارة الخارجية الأمريكية من إقامة أي قنصلية للولايات المتحدة بالجزء المحتل من الصحراء الغربية.