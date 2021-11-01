صرح مصدر دبلوماسي لوكالة "فرانس برس" أن مدير عام منظمة الصحة العالمية، الإثيوبي تيدروس أدهانمو غيبريسوس، هو المرشح الوحيد لرئاسة المنظمة عندما تنتهي ولايته الحالية.

ووزير الصحة والخارجية الإثيوبي السابق، تيدروس أدهانمو غيبريسوس، البالغ من العمر 56 عاما، كان بصفته مديرا للمنظمة، في طليعة جهود مكافحة وباء كوفيد-19.

وقد انتخب رئيسا للمنظمة التابعة للأمم المتحدة في 2017، وتنتهي ولايته في أوت 2022.

وقال دبلوماسيون غربيون نقلا عن خطاب أرسلته منظمة الصحة العالمية إلى دولها الأعضاء البالغ عددها 194 دولة، لإبلاغهم بالترشيحات السرية، إن "غيبريسوس في طريقه لولاية ثانية مدتها خمس سنوات على رأس منظمة الصحة العالمية، بعد أن رُشح من قبل 28 دولة".