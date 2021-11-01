تمكن عناصر فرقة البحث والتدخل بأمن ولاية غليزان من تفكيك جمعية أشرار متكونة من 12 شخصا تورطوا في قضية تكوين عصابات أحياء، الإخلال بالنظام العام والسكينة العامة مع الترويج للأقراص المهلوسة، المخدرات والمشروبات الكحولية على مستوى أحياء وشوارع مدينة مازونة.

وقائع القضية تعود إلى ورود معلومات إلى عناصر الفرقة مفادها وجود مجموعة من الأشخاص من ذوي السوابق يشكلون عصابات أحياء يقومون بترهيب السكان والإخلال بالنظام العام عن طريق المشاجرة في الطريق العام باستعمال أسلحة بيضاء بمختلف أنواعها مع ترويج لمختلف الممنوعات على مستوى أحياء وشوارع مدينة مازونة، على الفور وبالتنسيق مع وكيل الجمهورية المختص إقليميا تنقلت عناصر الفرقة مدعمة بمختلف فرق المصلحة الولائية للشرطة القضائية ومجهزين بكافة الوسائل المادية المسخرة قانونا، حيث تم توقيف المشتبه فيهم وعلى إثر التفتيش ضبط بمساكنهم على سلاح ناري من الصنف السابع (بندقية)، بالإضافة إلى مجموعة من الأسلحة البيضاء من مختلف الأنواع والأحجام (سيوف، خناجر، عصي وقارورة مسيلة للدموع) كانت تستعمل في عملية ترهيب المواطنين، بالإضافة إلى ضبط 729 قرص مهلوس و 11 قارورة سائل مخدر، كمية من المخدرات كانت مهيأة لعملية الترويج، 225 وحدة من المشروبات الكحولية من مختلف الأنواع والأحجام، بالإضافة إلى مبلغ مالي يقدر بـ 471650 دينار من عائدات ترويج هذه السموم، وعليه تم إنجاز ملف إجراءات قضائية ضد المشتبه فيهم، قدموا بموجبه أمام العدالة.