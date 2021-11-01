أصيب 32 شخصا بتسمم غذائي جماعي، ليلة البارحة، خلال تناولهم لوجبة عشاء في حفل زفاف بمدينة العلمة.

ونقلت إذاعة سطيف الجهوية اليوم الجمعة، عن مسؤول المناوبة بمستشفى صروب الخوثير بالعلمة، أحمد عيفة، أن المؤسسة الاستشفائية استقبلت منذ ليلة البارحة إلى غاية اليوم 32 مصابا بتسمم غذائي جماعي بسبب تناولهم وجبة عشاء في حفل زفاف بأحد أحياء مدينة العلمة.

وأوضح ذات المسؤول أن الحالات الأولى تم استقبالها بمصلحة الاستعجالات في الساعة التاسعة والنصف من ليلة أمس، وهم من مختلف الأعمار، حيث كانوا يعانون من الآلام في البطن والتقيؤ والغثيان.

وقد تم التكفل بكل الحالات من خلال تقديم الاسعافات الضرورية على مستوى مصلحة الاستعجالات وغادر أصحابها إلى منازلهم لأن حالتهم ليست خطيرة.