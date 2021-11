L'ancien gardien de but de l'équipe nationale de football Mehdi Serbah est décédé, aujourd'hui vendredi à un age de 68 ans, suite a la complication de son état de santé.

Mehdi Serbah était une des légendes de la sélection nationale, ayant évoluées entre 1975 et 1986, et faisait partie de la fameuse équipe ayant participée à la coupe du monde de 1982.

Le défunt avait débuté sa carrière sportive avec l'équipe de l'Usm Alger avec laquelle il avait évolué pendant plusieurs années, avant de rejoindre les rangs de la JS Kabylie de 1972 à 1980, une période où il était considéré comme étant le meilleur gardien de but en Algérie.

Après le mondial de l'Espagne 1982, il avait reçu une invitation pour rejoindre le club FA Manic de Montréal, avec lequel il a joué pour une saison, avec une participation notable dans la ligue d'Amérique du Nord, avec qu'il ne décide de revenir en Algérie pour rejoindre le RC Kouba avec lequel il a évolué jusqu'en 1986, derrière année de sa carrière sportive.

Serbah avait à son actif un palmarès impressionnant de réalisations, avec notamment un double titre de champion d'Algérie en 1977 et 1980 avec la JS Kabylie, équipe avec qui il avait aussi remporté le trophée de la coupe d'Algérie en 1981.

Il a aussi été parmis les heureux champions d'Algérie avec la génération de 1981 du RC Kouba.

Son parcours avec "Les verts" était d'autant plus important avec une notable qualification en finale à la Caf du Nigeria de 1980, et les deux médailles d'or décrochées respectivement lors des jeux méditerranéens de 1975, et des jeux africains de 1978 à Alger.