Le conseil de la paix et de la sécurité de l’Union Africaine a adopté aujourd’hui la proposition du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, portant la mise en place d’une force civile continentale en prévision des catastrophes.

La proposition a été présentée par le ministre des Affaires Etrangères et de la communauté nationale à l’étranger, Remtane Lamamra, représentant du président de la République à la réunion du conseil de paix et de la sécurité, sous le thème "Gestion des risques des catastrophes en Afrique: défis et perspectives de protection de la sécurité humaine ", qui a réuni, aujourd’hui, les chefs d’Etats et des gouvernements du continent africain.