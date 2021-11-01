عاد عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد إلى الارتفاع مجددا، متخطيا حاجز المئة حالة لأول مرة منذ 15 أكتوبر.

وأعلنت وزارة الصحة، في بيان، اليوم الجمعة، تسجيل 110 إصابة بـ"كوفيد-19" خلال الـ24 ساعة الماضية.

كما سجل عدد الوفيات بدوره ارتفاعا طفيفا بعد إحصاء 6 وفيات جديدة، فيما تماثل 64 مريضا للشفاء في آخر 24 ساعة.

وكشف نفس المصدر عن تواجد 10 حالات حاليا في العناية المركزة بمستشفيات الوطن.

وأوضح ذات البيان أن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 206.270 حالة، بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 141.532 شخص والعدد الإجمالي للوفيات 5.913 حالة.

وأضاف المصدر أن 21 ولاية لم تسجل بها أي حالة خلال الـ24 ساعة الماضية و24 ولاية أخرى سجلت بها من حالة واحدة إلى 9 حالات، فيما سجلت 3 ولايات 10 حالات فما فوق.