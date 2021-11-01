صرح نائب وزير الخارجية الإيطالي مانليو دي ستيفانو في مقابلة مع وكالة نوفا الإيطالية للأنباء بأن زيارة الرئيس الإيطالي إلى الجزائر يومي 6 و7 نوفمبر المقبل، الأولى من نوعها منذ 18 عامًا، "مهمة جدًا" لأن البلد المغاربي "أساسي واستراتيجي" بالنسبة لإيطاليا .

ونوه دي ستيفانو بأن الجزائر ترتبط "بعلاقات وثيقة للغاية مع الشركات الإيطالية التي تتمتع بحضور عالٍ للغاية هناك، وهو ما تؤكده العلاقات الوثيقة التي تربط شبكة الطاقة بأكملها بشركة إيني".

وأضاف بأن الجزائر تعتبر "دولة مهمة" وواحدة من أهم الدول في المنطقة بأسرها خاصة من ناحية مكافحة الهجرة غير الشرعية والإرهاب، كما أنها حاليا ثاني أكبر مورد للغاز إلى إيطاليا بعد روسيا.

فيما يخص أزمة ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا، قال دي ستيفانو "نحن جميعًا ندفع الفواتير ونشعر بالقلق من ارتفاع أسعار الغاز .. من جانبنا، قمنا بتوفير 3 مليارات يورو لتغطية الفواتير المرتفعة، ولكن ما نحتاج إليه حقًا هو تنويع مصادر التوريد، كما فعلنا في السنوات الأخيرة".

وأضاف "الجزائر، التي قمت بزيارتها مرتين في السنوات الثلاث الماضية، أعلنت علنا ​​ أن الاستهلاك المحلي من الغاز الطبيعي في ازدياد وأنها تعتزم التخفيض من صادراتها"، معتبرا أن "هذا أمر طبيعي ولا يمكننا فعل أي شيء حيال ذلك، لكن ما يمكننا القيام به تنفيذ مزيد من الاستثمارات والمشاريع في مجال الهيدروجين الأخضر".