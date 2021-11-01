أحدث، اليوم، مختل علقيا حالة هلع كبيرة بوسط بلدية شنيقل جنوب شرق المدية حيث تسبب في تكسير زجاج العديد من السيارات وتهجم على أحد الشيوخ وتسبب له في كسر.

كما تسبب المعني في حالة من الرعب والخوف وسط تلاميذ مدرسة الشعيد ولد عروسي عبد العزيزة لحظة خروحهم من المدرسة منتصف النهار.

وقد أثار هذا الاعتداء الكثير من الاستياء وسط السكان وأولياء التلاميذ، الذين أقدموا على غلق الطريق الوطني رقم 60 الذي يقطع المدينة مطالبين من السلطات المحلية وضع حد لظاهرة الاعتداءات التي يتسبب فيها هذا المختل البالغ من العمر أربعين سنة، وقد حضرت مصالح الدرك الوطني لفض الاحتجاج وتوقيف الشخص المختل.