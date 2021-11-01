واصل اتحاد بسكرة انطلاقته الموفقة في الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم هذا الموسم، محققا الفوز الثاني على التوالي، اليوم الجمعة، على حساب شبيبة الساورة في إطار مقابلات الجولة الثانية التي شهدت عودة الجماهير إلى بعض بعد حوالي العامين من الغياب بسبب فيروس كورونا.

وعرف داربي الجنوب، بملعب 18 فيفري ببسكرة، سيطرة أصحاب الأرض الذين حسموا المواجهة بهدفين سجلهما جحنيط في الدقيقتين 10 و61 فيما قلص لحمري النتيجة في الدقيقة 80 عن طريق ركلة جزاء.

ورفع البساكرة رصيدهم إلى النقطة السادسة في صدارة الترتيب، فيما يبقى نسور الجنوب بصفر نقطة.

وكان نصر حسين داي ثاني المستفيدين، بعدما عاد بفوز ثمين من تنقله إلى مدينة شلغوم العيد لمواجهة الفريق المحلي الصاعد الجديد للرابطة الأولى.

وجاء فوز النصرية بهدف وحيد سجله ناجي في الدقيقة 67 من اللقاء، حيث رفع العاصميون رصيدهم إلى النقطة الرابعة في المركز الثاني.

وعرفت مواجهات اليوم تسجيل ثلاثة تعادلات، أولها بين عملاقي كرة القدم الجزائرية شبيبة القبائل ووفاق سطيف، والثاني بين نجم مقرة ومولودية الجزائر، والثالث بين شباب بلوزداد وشباب قسنطينة اللذين ينتظر منهم الكثير هذا الموسم.

في مقابلة أخرى، حقق أولمبي المدية فوزا ثمينا خارج الديار على حساب أولمبي الشلف بهدف وحيد سجله نهاري في الدقيقة 44، ليحقق أبناء التيطري بقيادة المدير الرياضي الجديد حسان حمار انطلاقة جيدة في بطولة هذا الموسم.

وعلى ملعب طاهر زوغاري بغليزان تجاوز السريع جيرانه التلمسانيون بهدفين مقابل هدف، تقدم بلعالية للمحليين في الدقيقة 15 وعدل كنيش للزوار في الدقيقة 24 قبل أن يعود بلعالية ليحسم المقابلة بهدف ثان في الدقيقة 49.

وتستكمل الجولة غدا السبت بإجراء مقابلتين تجمع الأولى اتحاد الجزائر بأمل الأربعاء، والثانية بين مولودية وهران ونادي بارادو.