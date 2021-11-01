رد رئيس حركة البناء، عبد القادر بن قرينة، على التصريحات الأخيرة لرئيس مجلس الأمة صالح قوجيل حول شعار "الباديسية النوفمبرية".

وكتب بن قرينة على صفحته في الفايسبوك، اليوم الجمعة: "وددتُ -ونحن على أعتاب ذكرى ثورتنا التحريرية المجيدة- لو أن مجاهدًا كبيرًا، مفروض عليّ أن أكنّ له الاحترام، ومناضلاً قديرًا من أمثال السيد 'صالح قوجيل' قد أبْعَدَ شخصَه المحترم عن دوائر المهاترات الاعلامية والتجاذبات السياسية، وحصّنَ رمزيته التاريخية عن تسجيل الملاحظات حول تصريحه الأخير الذي انتقد فيه شعار 'البادسية النوفمبرية' ".

وأضاف المترشح للرئاسيات الأخيرة: "لا أحد قال بأن النوفمبرية هي الباديسية وإنما جزء من الشعب أراد أن يضع لنفسه شعاراً يرتكز عليه في مرجعيته وهي النوفمبرية والباديسية .. فعبارة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ليس معناه أن كل تسمية فيها هي شرح للأخرى أو مرادفة لها".

وحسب بن قرينة فإن شعار "النوفمبرية الباديسية" رفعه غالبية الجزائريين أيام الحراك وأنقذ الجزائر من تيارات ورياح المؤامرات والكيد التي كادت أن تعصف بالبلاد.

وكان رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل، قد دعا، خلال ندوة تاريخية بمناسبة ذكرى اندلاع الثورة التحريرية، إلى توخي الدقة واعلاء الحقيقة عند تناول وتلقين تاريخ الثورة الجزائرية.

وأشار على سبيل المثال إلى عبارة "نوفمبر الباديسي" قائلا: هذه ليست الحقيقة وهذا كذب على التاريخ نوفمبر هو نوفمبر وليس ملكا لأحد".