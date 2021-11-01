وقع الممثل الدائم للجزائر بالأمم المتحدة، السفير سفيان ميموني، مع نظيره الكيريباتي، تيبورورو تيتو، اليوم الجمعة على بيان مشترك يتعلق بإنشاء علاقات دبلوماسية بين الجزائر وكيريباتي، حسب البعثة الدائمة للجزائر بالأمم المتحدة.

وقد وقع السفيران بالأحرف الأولى هذه الوثيقة التي تنص على إقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين، خلال حفل نظم بمقر البعثة الدائمة للجزائر لدى الأمم المتحدة بنيويورك.

وقد سبق هذه المراسم لقاء بين السفيرين أعرب خلاله الطرفان عن إرادتهما في ترقية التعاون الثنائي بين الجزائر وهذا الأرخبيل الواقع في المحيط الهادي في مختلف المجالات ذات المنفعة المتبادلة.

كما التزم الطرفان بالعمل سويا في المنتديات متعددة الأطراف من أجل الدفاع عن مصالح البلدان النامية خاصة فيما يتعلق بمسائل التغيير المناخي وأهداف التنمية المستدامة وعودة الامور إلى طبيعتها بعد جائحة كورونا (كوفيد-19).