Le représentant permanent de l'Algérie auprès des Nations unies, l'Ambassadeur Sofiane Mimouni et son homologue kiribatien, Teburoro Tito, ont procédé vendredi à la signature d'un communiqué conjoint relatif à l'établissement des relations diplomatiques entre l'Algérie et les Kiribati, selon la mission permanente de l'Algérie à l'ONU.

Les ambassadeurs ont paraphé ce document portant sur l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays, au cours d'une cérémonie organisée au siège de la mission permanente de l'Algérie auprès de l'ONU à New York.

Cette cérémonie a été précédée d'un entretien entre les ambassadeurs des deux pays au cours duquel ils ont fait part de leur volonté de promouvoir la coopération bilatérale entre l'Algérie et cet archipel du pacifique dans différents domaines d'intérêt mutuel.

Ils se sont, également, engagés à travailler en étroite collaboration dans les forums multilatéraux pour défendre les intérêts des pays en développement, notamment sur les questions liées au changement climatique, aux objectifs de développement durable (ODD) et à la reprise après la pandémie du Covid-19.