صوت مجلس الأمن الأممي، الجمعة، على تمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية لسنة أخرى أي إلى غاية 31 أكتوبر 2021.

جاء ذلك وفق ما أعلن رئيس المجلس مارتن كيماني، عقب جلسة تصويت على قرار أمريكي بالتمديد للبعثة التي تنتهي ولايتها الحالية الأحد.

وصوّت لمصلحة قرار التمديد 13 دولة عضوا بالمجلس، فيما امتنعت روسيا وتونس عن التصويت.

وقال المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة السفير ديميتري بولانسكي، إن بلاده “امتنعت عن التصويت للقرار بسبب الطريقة التي قدم بها حامل القلم و بذلك يقصد الولايات المتحدة مشروع القرار وعدم التفاته لملاحظتنا”.

والخميس 28 أكتوبر، أرجع المبعوث الخاص بوزارة الشؤون الخارجية المكلف بقضية الصحراء الغربية ودول المغرب العربي، عمار بلاني، أسباب تأجيل التصويت على تجديد عهدة المينورسو بمجلس الأمن إلى طلب إجراء تعديلات على مشروع القرار.

وقال بلاني،في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية إن روسيا وكينيا التي تتولى رئاسة مجلس الأمن هذا الشهر طلبتا إدخال تعديلات على مشروع القرار.

وأضاف بلاني قائلا "الدولتان اعتبرتا أن النص غير متوازن ولا يعكس الواقع بعد الانتهاك الصارخ لوقف إطلاق النار من قبل قوات الاحتلال المغربي في نوفمبر 2020، في المنطقة العازلة من الكركرات".