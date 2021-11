La sélection nationale de football sera au grand complet à partir du 27décembre prochain, en vue de sa participation à la Coupe d'Afrique des nations CAN-2021, reportée à 2022, au Cameroun (9 janvier - 6 février), a indiqué aujourd’hui la Fédération algérienne (FAF).

L'ensemble des clubs étrangers, notamment européens, devront mettre leurs joueurs internationaux à la disposition des sélections participantes à la CAN, dont l'Algérie, à partir du 27 décembre, soit à une dizaine de jours du départ pour le Cameroun.

C'est le cas notamment des joueurs évoluant en Angleterre: Riyad Mahrez (Manchester City) et Saïd Benrahma (West Ham), qui devront se libérer de leurs clubs respectifs, puisque la Premier League anglaise se poursuivra jusqu'au 1e janvier 2022, avec au menu le "Boxing Day".

Pour évoquer les préparatifs de la participation de la sélection nationale à la CAN-2021, la CAF a organisé jeudi une réunion en visioconférence avec les représentants de la FAF.

Une liste élargie de 30 joueurs doit être transmise à la CAF avant le 30 décembre 2021, avec la possibilité de remplacement d’un joueur blessé, durant la compétition.

L'Algérie, tenante du trophée, évoluera dans le groupe E, en compagnie de la Sierra Leone, la Guinée équatoriale, et la Côte d'Ivoire. Les "Verts" entameront la défense de leur titre, le mardi 11 janvier 2022, en affrontant la Sierra Leone, au stade de Japoma à Douala (14h00, algériennes), avant de défier la Guinée équatoriale, le dimanche 16 janvier 2022 à Douala (20h00), puis la Côte d'Ivoire, le jeudi 20 janvier 2022, sur le même stade (17h00).