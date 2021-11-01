أكد مدافع الترجي التونسي محمد الأمين توغاي أن طموحه هو حجز مكانة ضمن قائمة الناخب الوطني جمال بلماضي.

وقال توغاي في تصريحات لموقع "كوورة" : "أطمح لتقديم موسم مثالي مع الترجي الرياضي وأتوج معه محليا وقاريا، كما أطمح للالتحاق بمنتخب الجزائر، فأي لاعب يتمنى ارتداء زي بلاده للدفاع عنه".

وأضاف خريج مدرسة نصري حسين داي : "على كل حال أنا سأواصل العمل والتركيز مع فريقي وإذا جاءت دعوتي للمنتخب مرحبا بها وستكون فرحتي كبيرة وأنا واثق من أن النجاح مع الترجي سيقودني لمنتخب الجزائر".

وكان صاحب 21 عاما رجل كلاسيكو تونس بين الترجي الرياضي والصفاقسي الذي دار يوم الأربعاء في إطار لقاء مؤجل لحساب الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى للدوري التونسي.

فإلى جانب الهدف الذي سجله وقاد به فريق باب سويقة للفوز فقد قدم أداء رائعا على امتداد المباراة، كما أنه أصبح من الأوراق الرابحة للمدرب الجديد راضي الجعايدي، بعدما لم يشارك كثيرا الموسم الماضي بسبب لعنة الإصابات.