أعلن وزير الشباب والرياضة في حكومة الوحدة الوطنية عبد الشفيع الجويفي اقتحام مجموعة "خارجة عن القانون" مقر وزارة الرياضة في مدينة طرابلس.

وقال، "ندين ونستنكر بأشد العبارات ما قامت به مجموعة خارجة عن القانون باقتحام مقر وزارة الرياضة في مدينة طرابلس، أثناء ساعات الدوام الرسمية"، وأكد أن "هذه المجموعة قامت بالاعتداء على العاملين الموجودين في مقر الوزارة وترويعهم"، داعياً "وزارة الداخلية إلى فتح تحقيق في الحادثة وملاحقة مرتكبيها".

ولم يكشف بيان الوزير أسباب الاقتحام، ولم يفصح عن اختطاف أحد من الوزارة أو وقوع أضرار بشرية أو مادية.

كما استنكر المدير السابق للمكتب الإعلامي للوزارة والموظف الحالي، أحمد سالم، "إقدام مجموعة مسلحة على اقتحام مقر وزارة الشباب والرياضة، والاعتداء الذي طال العاملين فيها"، وقال إن "الاعتداء اشتمل على التهديد بالسلاح والشتم بأشد العبارات العنصرية والجهوية".

ويرى متابعون ان ما يجري في غرب ليبيا محاولة من أطراف لا ترغب بإجراء الانتخابات للتشويش عليها، وإفشال محاولات تنظيمها في موعدها المحدد"، و يتوقع آخرون توقع أن تتسارع وتيرة هذه الاشتباكات والمشاكل الأمنية خلال الشهرين المقبلين، في محاولة لتأجيل الانتخابات بحجة الظروف غير المواتية لتنظيمها.