Après l’Euro avec des listes à 26 contre 23 habituellement, la Confédération africaine de football (CAF) s’adapte à son tour au contexte sanitaire actuelle. Jeudi, à l’occasion d’une réunion en visioconférence avec les 24 équipes qualifiées pour la CAN Cameroun 2021 (9 janvier-6 février 2022), l’instance a ainsi annoncé que «chaque sélection pourra disposer de 28 joueurs au lieu de 23 lors de cette compétition». L’information a été relayée par plusieurs fédérations, dont la Fédération algérienne (FAF). Un moyen pour les sélectionneurs d’assurer leurs arrières en cas d’apparition de cas positifs au Covid-19.

Si cette décision fera donc le bonheur des techniciens, elle risque en revanche de faire grincer des dents les clubs européens, déjà mécontents de voir partir une partie de leurs joueurs en pleine saison et qui pourraient devoir se passer d’un peu plus d’éléments que prévu.

«Une liste élargie de 30 joueurs doit être transmise avant le 30 décembre 2021, avec la possibilité de remplacement d’un joueur blessé, durant la compétition», a par ailleurs ajouté la CAF, qui renonce en revanche à appliquer la règle désormais autorisée des 5 remplacements. «Chaque équipe bénéficiera de trois (03) remplacements au cours du match, plus un quatrième lors des prolongations», a ainsi précisé l’instance.

Les groupes de la CAN 2021 :

Groupe A : Cameroun, Burkina Faso, Ethiopie, Cap-Vert

Groupe B : Sénégal, Zimbabwe, Guinée, Malawi

Groupe C : Maroc, Ghana, Comores, Gabon

Groupe D : Nigeria, Egypte, Soudan, Guinée Bissau

Groupe E : Algérie, Sierra Léone, Guinée Equatoriale, Côte d’Ivoire

Groupe F : Tunisie, Mali, Mauritanie, Gambie