Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a présenté ses condoléances à la famille de l’ancien gardien de but de la sélection nationale de football, Mahdi Cerbah.

Dans une publication sur sa page Facebook, le président Tebboune a déclaré : "je présente mes condoléances les plus sincères à la famille de Cerbah, défunt du football algérien et ancien gardien de but légendaire. Je présente également mes condoléances à tous ses fans et à la famille du football.

A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons".